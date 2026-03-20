¿Por qué decían que Chuck Norris era inmortal?: Conoce el origen de este meme

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Durante años, millones de personas en todo el mundo han repetido la absurda y divertida idea fascinante de que, Chuck Norris, era inmortal.

Pero, lejos de ser una creencia literal, esta afirmación tiene su origen en uno de los fenómenos más curiosos de las plataformas digitales, el cual lleva años manejándose entre los usuarios.

El nacimiento del meme de Chuck Norris

El mito de la “inmortalidad” de Chuck Norris nació a mediados de los años 2000, cuando comenzaron a circular en internet los famosos “Chuck Norris Facts”.

Estas frases humorísticas surgieron en foros como SomethingAwful, donde los usuarios empezaron a crear afirmaciones exageradas sobre su fuerza y habilidades.

Con el tiempo, el fenómeno se consolidó cuando el humorista Ian Spector impulsó generadores de estos “hechos”, transformando simples bromas en un fenómeno viral global.

El humor exagerado que lo volvió "invencible"

La clave del meme está en la exageración. Los chistes presentan a Norris como un ser todopoderoso capaz de hacer lo imposible, desde “contar hasta el infinito dos veces” hasta “no dormir, solo esperar”.

Este tipo de humor convirtió al actor en una especie de figura mitológica moderna. No se trataba solo de fuerza física, sino de una invulnerabilidad absoluta, lo que dio pie a que muchos lo consideraran, en tono humorístico, “inmortal”.

El contexto ayudó a que el meme explotara. Norris ya tenía una imagen consolidada como héroe invencible gracias a sus películas de acción y su papel en “Walker, Texas Ranger”.

Lejos de desaparecer, los “Chuck Norris Facts” se expandieron por todo el mundo, traduciéndose a múltiples idiomas y adaptándose a distintas culturas.