Muerte de Chuck Norris: Las películas que lograron enorme éxito en el cine de acción

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Se ha confirmado la muerte del legendario actor de Hollywood Chuck Norris. Sus familiares escribieron un doloroso mensaje confirmado la noticia, que deja a la industria del entretenimiento triste, por apagarse la luz de una gran estrella de los 80 y 90.

Familiares confirman la muerte

Desde la mañana del jueves 19 de marzo medios estadounidense había estado escribiendo que el actor fue hospitalizado de emergencia en Hawái, tras sufrir un percance de salud, del cual no se conocen detalles.

“Con el corazón lleno de tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepan que estuvo rodeado de su familia y en paz", afirmaron familiares en un doloroso texto.

La noticia ha dejado al público impactado y enviando mensajes de condolencias a los familiares y amigos cercanos del artista, que partió a los 86 años.

Películas realizadas

Norris forjó un camino de éxito en la industria del cine de Hollywood, con películas llenas de acción, fuerza y temple que le valieron fama por todo el mundo.

“El furor del dragón”, fue la primera que realizó y ganando popularidad por una icónica escena peleando con nada más y nada menos que con Bruce Lee.

El film se estrenó en el año 1972 y contando con grandes comentarios de la prensa experta en cine.

Le llegaron otras múltiples películas como: