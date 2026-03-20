Ana María Polo pide a sus seguidores oraciones por su salud: "Ayúdenme, recen por mí"

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Ana María Polo, la mítica conductora del show “Caso Cerrado”, rompió el silencio en Instagram de la operación que le realizarán con el objetivo de mejorar su voz. En un video la cubana, se mostró con esperanzas de que todo saldrá muy bien.

Operación de Ana María

Polo que lleva años lejos de la televisión latina, quiso compartir con sus seguidores el procedimiento que le estarán realizando próximamente de las cuerdas vocales, ya que con el paso del tiempo se ha vuelto muy ronca.

La revelación se dio en medio del crecimiento de su perfil oficial en Facebook, por lo que destacó el cariño que siempre le han ofrecido sus seguidores, desde el emblemático programa que logró un rating enorme para Telemundo, por los casos que desarrollaba con temple y carácter.

“Hemos llegado a 23 millones de seguidores en Facebook, y cuando veo ese número no puedo evitar pensar en todo el camino recorrido. Me voy a operar de las cuerdas vocales, como han notado estoy un poco ronca. les pido una oración porque sin mi voz qué voy a hacer”, destacó.

En este sentido, mencionó que el médico le comentó que era normal tener ese tipo de molestia en sus cuerdas vocales, ya que es una mujer que le gusta hablar y sostener conversaciones largas con su familia, amigos y con la gente.

“Ayúdenme, recen por mí para seguir dando, hablando, alzando la voz por la justicia y haciéndonos valer en todas partes del mundo”, comentó en el video posteado en Instagram.

Sentirse muy bien

La nacida el 11 de abril de 1959 en la Habana, Cuba, notificó que a punto de soplar la vela número 67 de cumpleaños, siente energía, buena salud y estabilidad, por lo que tiene fe de que el proceso quirúrgico saldrá excelente.

Los seguidores no dudaron en llenar la publicación de mensajes de amor y fuerza, para una operación llena de éxito.