Muere Chuck Norris a los 86 años tras ser hospitalizado de emergencia

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La industria del entretenimiento mundial se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Chuck Norris a los 86 años, luego de sufrir una repentina emergencia médica en Hawái.

El icónico actor, símbolo del cine de acción de las décadas de los 80 y 90, deja un legado imborrable tanto en la pantalla grande como en la cultura popular.

La emergencia médica que tuvo Chuck Norris

Según los primeros reportes, el actor fue hospitalizado de urgencia en la isla de Kauai tras sufrir una complicación de salud cuya naturaleza no fue revelada públicamente. Horas después, su familia confirmó el fallecimiento, indicando que Norris murió en paz.

"Con el corazón lleno de tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepan que estuvo rodeado de su familia y en paz", indica el comunicado.

La noticia tomó por sorpresa a millones de seguidores, ya que días antes el actor se mostraba activo y en buen estado físico, incluso compartiendo momentos de entrenamiento y celebrando su cumpleaños número 86.

De artista marcial a ícono global

La carrera de Chuck Norris trascendió generaciones. Su salto a la fama llegó tras protagonizar películas de acción que se convirtieron en clásicos, como “The Way of the Dragon”, donde compartió pantalla con Bruce Lee.

Más adelante, consolidó su estatus como estrella con títulos como Delta Force y, especialmente con la serie televisiva “Walker, Texas Ranger”, que lo convirtió en un referente absoluto del género.

Su imagen de hombre invencible lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento estadounidense.

Más allá de su carrera cinematográfica, Norris alcanzó una segunda ola de popularidad en los años 2000 gracias a los virales “Chuck Norris Facts”, una serie de bromas en internet que lo presentaban como una figura prácticamente invencible.