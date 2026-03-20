Muerte de Chuck Norris: tres íconos del cine de acción se despiden

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La muerte de Chuck Norris ha golpeado a la industria del cine, por lo que tres figuras destacadas del cine de acción reaccionaron con dolor a su pérdida.

Durante la década de los 80 y 90, el actor conquistó la pantalla con películas memorables como “El furor del dragón” junto a Bruce Lee, “Lobo Solitario”, “Desaparecido en Combate”, “Fuerza Delta” y la serie televisiva “Walker, Texas Ranger”.

Su imagen de hombre invencible lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento estadounidense.

Despedida de tres grandes del cine

Las reacciones de las superestrellas del séptimo arte no se hicieron esperar. El actor Dolph Lundgren, recordado por ser Ivan Drago de “Rocky IV” expresó su lamento por el fallecimiento al compartir una fotografía juntos.

“Desde que era un joven artista marcial y después ingresé al cine, siempre lo admiré como un modelo a seguir. Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fortaleza que necesita un hombre. Te vamos a extrañar, amigo”, destacó a quien consideraba su más grande inspiración.

Sylvester Stallone compartió créditos con Chuck Norris en “Los Indestructibles 2” y homenajeó a su colega, destacando su profesionalismo en el set de grabación.

“Disfruté mucho trabajar con Chuck. Era estadounidense en todo sentido. Un gran hombre y mis condolencias a su maravillosa familia”, comentó el protagonista de “Rocky”.

A la ola de condolencias se sumó Jean-Claude Van Damme, a quien Norris le ofreció trabajo cuando llegó a Estados Unidos. Además, le invitó a entrenar con él, lo que le abrió las puertas en las artes marciales y el cine.

“Mis más profundas condolencias por el fallecimiento de mi amigo, Chuck Norris. Nos conocíamos desde mis primeros años y siempre respeté al hombre que era. Mi corazón y mis oraciones están con su familia. Nunca será olvidado”, manifestó.

Películas de Chuck Norris