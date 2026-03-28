Jennie de Blackpink muestra su cinturita en bikini para una nueva campaña

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En un nuevo capítulo de su carrera, la integrante de Blackpink, Jennie, se une a la nueva colección de la firma Frankies Bikinis mostrando su diminuta cintura en un concepto central que gira en torno a la idea de “swim-to-street”.

Esta no es la primera vez que la cantante de Kpop se muestra en una zona de confort posando con poca tela. En una campaña de ropa interior para Calvin Klein dejó demostrado que está lista para encarar cada proyecto como imagen y modelo de las marcas más prestigiosas del mundo.

La colaboración con la firma llega después del lanzamiento del álbum “Deadline” y en una etapa donde las actividades grupales con el grupo femenino están en pausa. Jennie busca consolidar su posición dentro de la industria musical y de la moda bajo su propio sello solitario.

Las fotos más atrevidas de Jennie

Alessio Albi, fue quien dirigió la sesión fotográfica en Hawái, buscando un ambiente cálido y tropical para promocionar los tops, conjuntos y bikinis.

La intérprete de “Mantra” mostró su lado más sensual en un ambiente con un tono urbano dejándose llevar por el por el momento con fotos auténticas.

Jennie comentó: “Quería que las piezas reflejaran esos momentos de verano que me gustan: simples, un poco juguetones y fáciles de llevar en cualquier lugar”.

Mientras que, Francesca Aiello, fundadora de la marca reconoció el trabajo de la artista. “Es una figura que ha sabido definir la cultura contemporánea a nivel global”, dijo.