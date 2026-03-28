Fátima Bosch se descarga contra Andrea Meza y Lupita Jones

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La Miss Universo 2025 Fátima Bosch respondió sin filtro a sus compatriotas Andrea Meza y Lupita Jones tras sus declaraciones en Telemundo donde rechazaron las palabras de la reina de belleza en un foro para mujeres en El Salvador.

La rivalidad entre las mexicanas surgió luego de que la tabasqueña sorprendió al decir que no “aconsejaría a nadie” a ser parte de un concurso de belleza a pesar de portar la corona universal.

Inmediatamente Jones y Meza reaccionaron en el programa “En la Mesa Caliente” mostrando una postura en contra de sus declaraciones.

“En la forma como se expresa de pronto dice que ella es la única que ha hecho tal o cual cosa. Mijita, habemos muchas que hemos trabajado mucho por este título y le hemos dado un gran renombre", comentó la Miss Universo 1991.

Fátima Bosch responde sin filtro

Por medio de una transmisión en vivo, Fátima Bosch no se quedó callada ante las impresiones de sus antecesoras e hizo énfasis en que nunca la verán hablar mal de otra mujer. Como consecuencia la actual Miss Universo dejó de seguir a Andrea Meza en su cuenta de Instagram.

“Jamás voy a usar mi voz para desmeritar a ninguna mujer (…) yo de ellas lo único que opino es que las respeto”, afirmó. Además, agregó no importarle la opinión de los demás sobre ella, pues es una apreciación muy personal de cada quien.

Lupita Jones contrataca con una indirecta

Para echar más leña al fuego, Lupita Jones se reunió con Andrea Meza para compartir un encuentro entre mujeres. A través de redes sociales se mostraron unidas mientras compartían una copa de vino.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue una historia donde destacó que solo faltaba Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, para completar la reunión de mexicanas, dejando por fuera a Bosch.