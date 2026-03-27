Acusan a influencer mexicano de presunto lavado de dinero

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El influencer mexicano y exparticipante de “La Casa de los Famosos México 3”, Abel Saenz, mejor conocido como Abelito, vuelve a estar en el ojo del huracán digital tras una polémica que no deja de crecer en las plataformas digitales.

Una reciente entrevista aparentemente normal fue el detonante para que se desatara una ola de señalamientos en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionan el origen de su rápido ascenso económico.

¿Por qué lo acusan de lavado de dinero?

Todo se originó luego de que el creador de contenido revelara detalles sobre sus negocios e inversiones en una entrevista que rápidamente se viralizó.

En ella, Abelito habló abiertamente de su incursión en distintos proyectos, incluyendo una constructora, un bar y la adquisición de una propiedad de alto valor.

Estas declaraciones despertaron sospechas entre internautas, quienes comenzaron a cuestionar cómo logró consolidar múltiples negocios en un periodo tan corto.

Negocios, lujos y dudas

El punto que más llamó la atención fue la rapidez con la que el influencer diversificó sus ingresos. Según lo que él mismo explicó, una de sus apuestas más importantes es una empresa constructora enfocada en remodelaciones y proyectos accesibles para personas con movilidad reducida.

Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular comentarios que ponían en duda la viabilidad de estos negocios, señalando que el crecimiento financiero del influencer no coincide con los ingresos típicos de su perfil.

A partir de ahí, surgieron acusaciones de presunto lavado de dinero, aunque hasta el momento no existe ninguna investigación oficial ni pruebas públicas que respalden estos señalamientos.

Mientras algunos usuarios cuestionan la transparencia de sus proyectos, otros defienden al influencer y aseguran que todo se trata de especulación o incluso de una campaña de desprestigio.

Aunque no ha respondido de forma puntual a las acusaciones, el influencer reapareció en redes con un mensaje reflexivo sobre su crecimiento personal y profesional. En su publicación, evitó mencionar directamente la polémica, pero dejó entrever que prefiere enfocarse en su trabajo.