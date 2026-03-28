MLB: Jeremy Peña regresa a la alineación de los Astros tras superar su lesión

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El campocorto All-Star de los Astros de Houston, Jeremy Peña, hizo finalmente su debut en la temporada 2026 este viernes durante el enfrentamiento contra los Angelinos de Los Ángeles. La presencia del dominicano en el lineup titular marcó un alivio para la organización, luego de que el jugador se viera obligado a perderse la jornada inaugural en la que Houston sufrió una derrota.

La ausencia de Peña en el primer juego de la campaña fue una medida de precaución tras la fractura que sufrió en el dedo índice derecho. Dicha lesión ocurrió mientras representaba a la República Dominicana en un partido de exhibición previo al Clásico Mundial de Béisbol, un contratiempo que generó incertidumbre sobre su disponibilidad para el arranque del calendario de Grandes Ligas.

Proceso de recuperación y puesta a punto

A pesar del susto inicial, Peña mostró una recuperación satisfactoria que le permitió ser incluido en el roster activo desde el primer día. Antes de reincorporarse formalmente a la alineación titular este viernes, el pelotero pasó la jornada del jueves en Sugar Land, Texas, donde se enfrentó a lanzadores en vivo con la filial Triple-A de los Astros para recuperar el ritmo competitivo.

El mánager del equipo, Joe Espada, expresó su entusiasmo ante el retorno de una de sus piezas fundamentales. "Se sintió bien. Estaba emocionado de volver a la alineación y todos estábamos emocionados de tenerlo de vuelta", señaló el estratega, subrayando la importancia de la energía y el guante de Peña para el esquema del conjunto texano.

El impacto de Peña en el esquema de Houston

La vuelta de Peña no es un movimiento menor para las aspiraciones de los Astros. El campocorto viene de firmar una campaña 2025 sobresaliente, consolidándose como uno de los peloteros más completos de la Liga Americana. Sus números el año pasado hablan por sí solos:

Promedio de bateo: .304 en 125 juegos.

Poder y velocidad: 17 cuadrangulares y 20 bases robadas.

Producción: 62 carreras impulsadas.

Este desempeño no solo le valió su primera selección al Juego de Estrellas, sino que también lo posicionó en el décimo lugar de la votación para el Jugador Más Valioso (MVP) del joven circuito. Su presencia en las paradas cortas devuelve equilibrio defensivo y una amenaza constante en el orden al bate para un equipo que busca retomar la senda del triunfo tras el tropiezo inicial.