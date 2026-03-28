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SPB: Panteras no pudo ante la contundencia de Brillantes

El choque entre Panteras de Miranda y Brillantes del Zulia contó con la transmisión de Meridiano Televisión

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 10:36 pm
SPB: Panteras no pudo ante la contundencia de Brillantes
Foto: @jeanfrancophoto
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En otra gran transmisión de Meridiano Televisión, Brillantes del Zulia sacó su mejor versión para conseguir una victoria contundente en su visita al Gimnasio José Joaquín ‘Papá’ Carrillo, donde liquidó por 97-64 a Panteras de Miranda por una nueva jornada de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

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Dos cuartos fueron suficientes para Brillantes

Las acciones arrancaron con ambos quintetos jugando con mucha intensidad, con un ida y vuelta que marcó el camino del primer cuarto. Allí, los de casa se quedaron con la ventaja por apenas dos puntos (21-19).

Sin embargo, los zulianos mostraron su contundencia tanto en el segundo como en el tercer parcial (33-13 y 28-12), lo que terminó inclinando la balanza a su favor. Ya en un último cuarto prácticamente sentenciado, los de casa pudieron ganarlo con apenas uno de diferencia (18-17).

De esta manera, Brillantes del Zulia (4-4) regresa a la senda del triunfo y condena aun más a Panteras de Miranda (1-6) al sótano de la clasificación.

Mejores anotadores de Brillantes del Zulia

  • Glen Rice Jr. | 12 puntos | 8 rebotes | 1 asistencia
  • Luis Palacios | 11 puntos | 7 rebotes
  • Vincent Baker Jr. | 11 puntos | 5 rebotes
  • Duane Wilson | 11 puntos | 2 rebotes | 6 asistencias

Mejores anotadores de Panteras de Miranda

  • Wilklerman Gómez | 15 puntos | 3 rebotes
  • Davonte Davis | 13 puntos | 3 rebotes | 1 asistencia
  • Yochuar Palacios | 8 puntos | 3 rebotes | 1 asistencia

 

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