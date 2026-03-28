Pete Crow-Armstrong y su compromiso a largo plazo: "Chicago es donde quiero estar"

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Para Pete Crow-Armstrong, establecerse en la Ciudad de los Vientos y consolidarse como uno de los rostros principales de los Cubs de Chicago tiene un valor superior a las cifras de su nuevo contrato.

El jardinero central All-Star formalizó un acuerdo por seis años y 115 millones de dólares, una extensión que la organización anunció oficialmente este viernes, apenas un día después de su debut en la temporada 2026.

Durante una conferencia de prensa, el pelotero de 24 años compartió su entusiasmo por la estabilidad que este pacto le brinda. "Lo mejor es saber que estoy aquí, que es donde quería estar", afirmó. Crow-Armstrong relató que, tras la derrota ante Washington en el día inaugural, regresar a casa con la certeza de que esa será su rutina por los próximos seis años fue el sentimiento que más le emocionó.

Desglose del acuerdo y bonificaciones

El jardinero ya contaba con un contrato de 894.000 dólares para la presente campaña. Sin embargo, el nuevo pacto eleva drásticamente su perfil financiero y asegura su permanencia en el Wrigley Field. La estructura del contrato incluye:

Bono por firma: 5 millones de dólares (pagaderos en mayo de 2026).

Salarios base: 10 millones de dólares anuales entre 2027 y 2029.

Incremento progresivo: 20 millones en 2030, alcanzando los 30 millones anuales en las temporadas 2031 y 2032.

Incentivos: El acuerdo contempla bonos adicionales basados en el rendimiento deportivo.

Sus agentes explicaron que, desde que iniciaron las negociaciones en enero de 2025, sabían que las cifras finales serían impactantes, algo que el propio jugador admitió que le tomó un momento procesar.

Una temporada histórica y el peso de la marca

La inversión de los Cubs no es casualidad. En 2025, Crow-Armstrong vivió un año de consagración al ganar el Guante de Oro y registrar estadísticas que lo colocan en la élite histórica de la franquicia. Con un promedio de .247, 31 cuadrangulares y 95 carreras impulsadas, se convirtió en el primer jugador en la historia del equipo en combinar al menos 30 jonrones, 30 dobles y 30 bases robadas (35) en una sola campaña. Además, es el segundo jugador de los Cubs, después de Sammy Sosa, en lograr el prestigioso 30-30.

Jed Hoyer, presidente de operaciones de béisbol de los Cubs, destacó que más allá de los números, el impacto de Crow-Armstrong en la marca es innegable. Su camiseta se encuentra entre las diez más vendidas de las Grandes Ligas, un factor que fortalece la conexión del equipo con la afición joven a nivel nacional.

El ambicioso proyecto de Chicago para 2026

La extensión de Crow-Armstrong es solo una pieza del ambicioso rompecabezas que la gerencia ha armado para esta temporada. Tras ganar 92 partidos el año pasado, los Cubs reforzaron su plantilla con la llegada del veterano tercera base Alex Bregman, quien firmó por 175 millones de dólares. Asimismo, el equipo está cerca de oficializar una extensión de seis años para el segunda base Nico Hoerner, otro pilar defensivo ganador del Guante de Oro.

Aunque Crow-Armstrong llegó a la organización en 2021 mediante un canje con los Mets de Nueva York por Javier Báez, Hoyer lo considera un talento "formado en casa". Con cinco años restantes de control original, la gerencia decidió que no era suficiente y optó por asegurar al jardinero hasta principios de la próxima década, confiando en que se convierta en la superestrella definitiva de la franquicia.