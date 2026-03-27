Ícono del K-Drama es hallado sin vida y las autoridades investigan las causas

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La comunidad del entretenimiento surcoreano está de luto tras la sorpresiva muerte del actor Lee Sang-bo, estrella del K-Drama, quien fue encontrado sin vida en su residencia a los 44 años.

Su fallecimiento generó conmoción entre fans y colegas, y las autoridades abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean este inesperado desenlace.

Investigan la muerte del actor

La noticia de la muerte de Lee Sang-bo se dio a conocer luego de que un familiar hallara su cuerpo en su hogar y alertara a la policía, que de inmediato acudió al lugar.

Según reportes de medios internacionales, no se han encontrado señales claras de violencia o factores externos, y por ello las autoridades se encuentran analizando diversas posibilidades para determinar la causa del deceso.

El propio entorno del actor y su agencia confirmaron que están cooperando con las investigaciones, aunque por ahora no han ofrecido detalles adicionales sobre posibles motivos o circunstancias específicas.

Por otro lado, muchos fanáticos expresaron su dolor y compartieron recuerdos de sus actuaciones. Algunos usuarios señalaron lo impactante de perder a una figura tan talentosa y relativamente joven, mientras que otros destacaron el legado que deja en la pantalla chica.

La carrera de Lee Sang-bo

Lee Sang-bo inició su carrera como actor en 2006 y con el tiempo se ganó un lugar en la industria televisiva de Corea del Sur, participando en diversas producciones populares.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran roles en series como “Private Lives”, “Miss-Montecristo” y “Elegant Empire”, que le valieron el cariño de la audiencia y el respeto de sus colegas.

En 2022, el actor enfrentó una polémica cuando fue acusado de uso de drogas tras un comportamiento observado en público.

Sin embargo, una investigación posterior determinó que no había evidencia de consumo ilícito, lo que permitió que Lee fuera exonerado de los cargos y continuara con su carrera artística.