Integrante de los Backstreet Boys denuncia amenazas de acoso e invasión a su casa

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Brian Littrell, integrante de los Backstreet Boys, se encuentra viviendo momentos de tensión, por según estar recibiendo amenazas de muerte, acoso e invasión a su propiedad por parte de una vecina. Medios estadounidenses han escrito que el artista se encuentra muy preocupado por la situación.

Brian Littrell rompe el silencio

El intérprete de 51 años y sus abogados interpusieron una demanda en contra de una mujer, identificada como Carolyn Barrington Hill, por según presentar una conducta intensa de acoso.

Brian destacó que la mujer "había" ingresado a su residencia ubicada en Santa Rosa Beach, Florida, colocando en riesgo la seguridad de su familia.

Medios destacan que el cantante y su esposa notifican que la mujer les hace la vida imposible, colocando muebles en su terreno, graba a miembros de su familia sin autorización y que ha acosado en repetidas ocasiones al administrador de la casa.

En una nota realizada por People, destacan que fue en el año 2025 que comenzó la situación con la vecina.

Brian también alega que su familia ha estado recibiendo amenazas violentas, tras haber realizado la demanda civil.

Ayuda de las autoridades

El intérprete que realiza junto a los Backstreet Boys una increíble residencia en Las Vegas, Nevada, pide que las autoridades puedan resolver la situación lo más pronto posible, ya que teme por el bienestar de su familia, amigos y equipo de trabajo.

En abril del 2025 una de las denuncias de Brian en contra de Carolyn Barrington Hill, fue desestimada por las autoridades por no haber compensaciones de “angustia emocional”.