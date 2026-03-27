Salen a la luz imágenes inéditas de la tragedia del Jet Set

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El 8 de abril de 2025 quedó marcado como una de las fechas más oscuras en la historia de República Dominicana. Nuevas imágenes inéditas han salido a la luz, mostrando con crudeza los instantes previos y posteriores al colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo.

Videos del Jet Set reviven el pasado

El audiovisual, difundido recientemente, captura los momentos de aparente normalidad dentro del local nocturno, donde decenas de personas disfrutaban de un concierto en vivo. Minutos después, el ambiente festivo se transforma en caos absoluto cuando la estructura cede repentinamente.

Las imágenes evidencian cómo el techo colapsa en cuestión de segundos sobre los asistentes, sin darles oportunidad de reaccionar. Posteriormente, se aprecian escenas de desesperación, gritos y la rápida movilización de personas que intentaban rescatar a quienes quedaron atrapados.

Equipos de emergencia y ciudadanos se unieron en una carrera contrarreloj para salvar vidas, en medio de una escena marcada por el polvo, la oscuridad y la incertidumbre.

Según reportes oficiales, el siniestro dejó más de 200 fallecidos y cientos de heridos, convirtiéndose en una de las peores tragedias no naturales del país.

La tragedia que se llevó a Rubby Pérez

Uno de los aspectos más desgarradores del suceso fue la muerte del reconocido merenguero Rubby Pérez, quien se encontraba en pleno escenario al momento del colapso. El artista, considerado “la voz más alta del merengue”, animaba la noche junto a su banda cuando ocurrió el derrumbe.

Durante horas, familiares, fanáticos y autoridades mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida entre los escombros. Sin embargo, su fallecimiento fue confirmado posteriormente, sumiendo al país en un profundo duelo

El colapso ocurrió alrededor de las 12:44 de la madrugada, en medio de un evento multitudinario con cientos de personas presentes. Desde entonces, las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las causas del fallo estructural, mientras crecía la indignación pública.