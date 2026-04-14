Celia Cruz entrará al Salón de la Fama del Rock & Roll, tras 23 años de su partida

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Los fanáticos de la cantante cubana Celia Cruz saltan de la emoción, al confirmarse que entrará al Salón de la Fama del Rock & Roll. El anuncio fue realizado la mañana de este martes 14 de abril, despertando comentarios de emoción y respeto por el legado de la guarachera.

Gran momento

De acuerdo con la reconocida institución musical, la ceremonia de ingreso será el 14 de noviembre en la categoría de Early Influence Award, que la distinguirá como una de las artistas más influyentes en la música latina, con 3 premios Grammy.

Otros seleccionados por el salón son Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons. El reconocimiento demuestra como “La reina de la salsa” fue una de las figuras musicales más influyentes e importantes.

En la publicación de Instagram, escribieron que Celia fue una fuerza en la música latina del XX, ayudando a llevar la guaracha y la salsa afrocubana a la corriente global.

Además, de destacar su potente voz, resaltaron la colaboración que realizó Cruz con otros artistas como Tito Puente y Johnny Pacheco, en especial con este último con quien 1974 hizo historia con un álbum muy aclamado y que los llevó a realizar una gran gira mundial.

Palabras para Celia

“Después de su muerte en 2003, continuó recibiendo honores, asegurando su legado como una de las figuras más influyentes en la historia de la música latina”, escribieron en Instagram.

La ceremonia del Salón de la Fama se podrá ver a todo el mundo desde Los Ángeles, California, por la señal de Disney+

Cruz falleció el 16 de julio de 2003 a los 77 años en su casa de Fort Lee, Nueva Jersey, dejando un legado único e irrepetible en la música.