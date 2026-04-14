El ultimátum de los hijos de Britney Spears que la llevaron a internarse

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La vida de Britney Spears vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática, pero esta vez por su ingreso voluntario a un centro de rehabilitación que no solo responde a problemas legales o personales, sino a un poderoso impulso emocional que vino por sus hijos.

La cantante tomó la decisión semanas después de un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, un episodio que sacudió su entorno y encendió las alarmas sobre su bienestar.

Sin embargo, detrás de este paso hay una historia mucho más profunda que involucra reconciliación, familia y segundas oportunidades.

¿Qué dijeron los hijos de Britney Spears?

De acuerdo con fuentes cercanas, Sean Preston (20) y Jayden James (19) jugaron un papel determinante en la decisión de su madre. Ambos habrían sido directos al manifestarle que querían que buscara ayuda si deseaba mantenerlos cerca en su vida.

“Los chicos empezaron a involucrarse. Son los únicos a los que ella escucha, y fueron muy amorosos, muy amables, pero también muy firmes. Esto no era negociable para ellos”, reveló una fuente cercana.

El mensaje fue claro y emocionalmente contundente. Más que una presión, se trató de un acto de amor que terminó por convencer a Spears de aceptar el tratamiento, luego de semanas de resistencia tras su arresto.

“Ella necesitaba ayuda y le dijeron que no aceptarían un ‘no’ como respuesta (…) Era como, ‘Mamá, tienes que ir si quieres que estemos cerca’, y ese fue todo el incentivo que necesitaba”, acotó el informante.

Este momento marca un contraste con años anteriores, en los que la relación entre la artista y sus hijos estuvo marcada por la distancia y tensiones familiares.

De la distancia a la reconciliación

El gesto de sus hijos cobra aún más relevancia considerando el contexto. Durante años, Spears mantuvo una relación compleja con ellos tras su divorcio con Kevin Federline y el periodo de tutela legal que limitó su vida personal.

Sin embargo, en las últimas semanas, la artista había comenzado a reconstruir ese vínculo. Apariciones juntos, viajes compartidos y momentos familiares evidenciaban un acercamiento que terminó siendo clave en este proceso.

Fuentes cercanas aseguran que este reencuentro fue determinante para que la cantante reconociera la necesidad de un cambio.