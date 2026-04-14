Fiscalía abre investigación contra Nelson Velásquez: conoce los detalles

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En las últimas horas, la Fiscalía General de Colombia confirmó la apertura de una investigación contra el reconocido cantante de vallenato, Nelson Velásquez, por un presunto caso de enriquecimiento ilícito, lo que causó impacto en el público.

El proceso busca establecer si el artista habría incrementado su patrimonio de manera injustificada, lo que podría derivar en responsabilidades penales dependiendo de los hallazgos de las autoridades.

Investigación a Nelson Velásquez

De acuerdo con la información revelada, el ente acusador pretende rastrear el origen de los bienes y movimientos financieros del cantante para determinar si existe una relación directa con ingresos no declarados o actividades irregulares.

Este tipo de investigaciones se centran en contrastar los ingresos reportados oficialmente con el nivel de vida y los activos adquiridos por el investigado. Cuando hay inconsistencias, se activa la sospecha de un posible enriquecimiento ilícito que puede implicar sanciones severas.

Aunque el proceso apenas inicia, las autoridades ya estarían recopilando documentos clave como registros contables, contratos y movimientos bancarios.

Concierto que despertó las alarmas

Todo esto ocurre luego de una exclusiva parranda vallenata que ofreció el artista en la cárcel de Itagüí, en Antioquía, sin contar con la autorización oficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)

El evento, realizado el pasado 8 de abril, no solo encendió las alarmas por su ilegalidad sino por el nivel de lujo y logística que se desplegó dentro de dicho centro penitenciario de alta seguridad.

Por tal motivo, la fiscalía busca determinar el origen del dinero que financió el evento y verificar si el pago recibido por el cantante, que rondaría los 100 millones de pesos, proviene de actividades ilegales.

La fiesta completa habría tenido un costo cercano a los 500 millones de pesos, una cifra que levantó sospechas inmediatas entre las autoridades.

Pero eso no fue todo. En inspecciones posteriores, las autoridades hallaron electrodomésticos y elementos prohibidos dentro del penal, como neveras, estufas, televisores y consolas de videojuegos, lo que evidencia fallas graves en los controles internos.

Uno de los puntos más delicados del caso es la financiación del evento. Según las primeras hipótesis, la celebración habría sido organizada y pagada por cabecillas de estructuras criminales recluidos en la cárcel, algunos vinculados a procesos de diálogo con el Gobierno.