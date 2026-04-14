Así desmienten muerte de Angélica María "La novia de México"

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Las falsas noticias de muerte de importantes artistas siguen a la orden del día. La semana pasada fue el cantante Marco Antonio Solís, ahora es la actriz y cantante mexicana Angélica María, quien fue víctima de la Inteligencia Artificial.

Especulaciones de muerte

El video para crear visualizaciones en una cuenta de TikTok, ocasionó una ola de comentarios de preocupación y hasta condolencias para familiares de “La novia de México”.

La información fue desmentida por la misma artista, quien presumió en redes su buena salud y una presentación que estará realizando próximamente.

El clip de Angélica María tenía imágenes reales utilizadas en diversas entrevistas y las cuales fueron manipuladas para informar el supuesto deceso, destacando que había “perdido la batalla” a los 81 años.

“Última hora, acaba de fallecer Angélica María a los 81 años”, decía el clip, en el que aparecía la artista con su hija, la también actriz, Angélica Vale.

Con buena salud

Tras los rumores y opiniones en las plataformas digitales, la intérprete de “Dile adiós” rompió el silencio con las actividades que tiene próximamente y lo que desmiente la información sobre su supuesto mal estado de salud, muerte o retiro de los escenarios.

La estrella de la TV del país azteca, se encuentra realizando una gira con Enrique Guzmán que lleva por nombre “La Despedida”, que incluye un concierto en Tijuana el 17 de abril en El Foro, y una presentación especial el 10 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Las presentaciones desmienten cualquier rumor sobre muerte de la cantante.