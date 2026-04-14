Cantante sufre emergencia médica luego de inyectarse silicona en los glúteos

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Los procedimientos estéticos están a la orden del día en las figuras del entretenimiento, sin embargo, algunas de estos procesos no siempre resultan como se espera. Tal fue el caso de la cantante K. Michelle, quien fue hospitalizada cuando sus inyecciones de silicona en sus glúteos comenzaron a filtrarse.

Todo ocurrió minutos antes de presentarse en los premios ACM Honors 2025. No fue hasta un adelanto del show The Real Housewives of Atlanta que el relato entre lágrimas de la artista conmovió a la audiencia.

En las imágenes se observa K. Michelle en un consultorio mientras le informan que tiene una “apertura” en la zona donde se había operado. Los médicos constataron que tenía una infección.

Para mejorar su condición, debían remover cualquier tejido muerto, describiendo el procedimiento como una "cirugía reconstructiva".

Arrepentimiento

K. Michelle no aguantó las lágrimas y se derrumbó tras conocer su pronóstico. Además, Mostró arrepentimiento de su procedimiento estético.

"Odio haberme hecho esto a mí misma. Es lo peor que me hice… he pagado por ello durante años", siguió desconsolada”, dijo

La cantante recordó el momento de angustia que vivió. "Estaba en un baño. Todos me estaban dando aire con los secadores. Fue muy frenético y solo para llevarme al escenario a cantar. No sabía qué estaba pasando con mi cuerpo o mi salud hasta que regresó a la habitación en Nashville".

La cirugía para retirar tejido infectado duró aproximadamente dos horas.