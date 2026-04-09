¿Cuál era el secreto mejor guardado de María Félix que casi nadie conocía?

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Hablar de María Félix es evocar elegancia, carácter y una presencia arrolladora que marcó la Época de Oro del cine mexicano. Sin embargo, detrás de esa imagen de mujer imponente se escondía una lucha silenciosa que pocos conocieron.

Este detalle, que ella misma confesó años antes de morir, revela una faceta poco conocida de 'La Doña', una mujer que convirtió sus debilidades en herramientas de poder.

La debilidad de María Félix que amenazaba su destino

Antes de conquistar la pantalla grande, María era tartamuda, por lo que enfrentaba dificultades al hablar de manera fluida, especialmente en conversaciones espontáneas.

Paradójicamente, mientras su presencia física era imponente, su voz, que luego se convertiría en uno de sus sellos, representaba un obstáculo real en sus inicios.

Nunca se rindió

Lejos de rendirse, la actriz encontró en la disciplina su mejor aliada. Según sus propias palabras, logró superar la tartamudez al recitar sus parlamentos “con énfasis en cada sílaba” y trabajar deliberadamente en el tono de su voz, haciéndolo más grave y firme.

Este proceso no solo le permitió controlar su forma de hablar, sino que terminó construyendo una voz fuerte, pausada y con autoridad, un estilo que la haría inconfundible.

Además, la actuación se convirtió en su refugio. Mientras interpretaba personajes y memorizaba diálogos, la tartamudez desaparecía, demostrando que su talento era más grande que cualquier limitación.