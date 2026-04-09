¡Reunión histórica! Los Ángeles de Charlie celebran 50 años de aniversario

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El Teatro Dolby fue el escenario de un reencuentro que paralizó a los fanáticos de la serie “Los Ángeles de Charlie” con el junte de sus protagonistas, Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd, para conmemorar el 50 aniversario del estreno.

En el marco del PaleyFest 2026, las actrices recordaron el impacto de la serie que por cinco años cautivó a la audiencia, entre 1976 y 1981. La producción no solo rompió récords, sino que redefinió el rol femenino en la cultura pop.

Un legado de empoderamiento

Lo que comenzó como una apuesta arriesgada en los años 70 se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes. A sus 80 años, Jaclyn Smith reflexionó sobre cómo la serie permitió mostrar a mujeres que no necesitaban ser rescatadas.

La intérprete afirmó que el éxito radicó en presentar a investigadoras privadas capaces de enfrentar peligros reales por cuenta propia, una bofetada directa a los estereotipos de la época. Y, es que, “Los Ángeles de Charlie” es sinónimo de empoderamiento femenino en los setenta.

Los ángeles de Charlie: 50 aniversario

Desde su estreno en 1976, la serie producida por Aaron Spelling cambió la televisión para siempre. El panel en el PaleyFest 2026 dejó claro que el mensaje de "Los Ángeles" sigue vigente: la unión entre mujeres es una fuerza imparable.

Medio siglo después, Kate, Jaclyn y Cheryl demostraron que el tiempo no ha mermado la elegancia ni el cariño que las convirtió en iconos de la televisión. Además, años más tarde inspiró la película “Los Ángeles de Charlie: al límite”, protagonizada por Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu,