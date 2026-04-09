Nice vs Le Havre AC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Ligue 1

Por la fecha 29 de la Ligue 1, Le Havre AC y Nice se enfrentan el domingo 12 de abril desde las 11:15 horas, en Le Grand Stade.
Así llegan Nice y Le Havre AC
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1
Nice no pudo ante RC Strasbourg en el Stade de la Meinau. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 12 goles y logró anotar 3 a sus rivales.
Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1
En la fecha pasada, Le Havre AC finalizó con un empate 1-1 ante Auxerre. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 7 tantos.
En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Le Havre AC sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.
El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 27 puntos (7 PG - 6 PE - 15 PP), mientras que la visita acumula 28 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (6 PG - 10 PE - 12 PP).
El encuentro será supervisado por Abdelatif Kherradji, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|63
|27
|20
|3
|4
|38
|2
|Lens
|59
|28
|19
|2
|7
|27
|3
|Lille
|50
|28
|15
|5
|8
|11
|14
|Le Havre AC
|28
|28
|6
|10
|12
|-13
|15
|Nice
|27
|28
|7
|6
|15
|-22
Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 30: vs Lille: 18 de abril - 16:05 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Olympique de Marsella: 26 de abril - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 30: vs Angers: 18 de abril - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Metz: 26 de abril - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
Horario Nice y Le Havre AC, según país
- Argentina: 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas