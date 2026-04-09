Francia - Ligue 1 2025-2026

Nice vs Le Havre AC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Ligue 1

Nice y Le Havre AC se miden en Le Grand Stade el domingo 12 de abril a las 11:15 horas y Abdelatif Kherradji es el elegido para dirigir el partido.

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Jueves, 09 de abril de 2026 a las 02:46 pm
Nice vs Le Havre AC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Ligue 1
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Por la fecha 29 de la Ligue 1, Le Havre AC y Nice se enfrentan el domingo 12 de abril desde las 11:15 horas, en Le Grand Stade.

Así llegan Nice y Le Havre AC

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice no pudo ante RC Strasbourg en el Stade de la Meinau. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 12 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

En la fecha pasada, Le Havre AC finalizó con un empate 1-1 ante Auxerre. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 7 tantos.

 

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Le Havre AC sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 27 puntos (7 PG - 6 PE - 15 PP), mientras que la visita acumula 28 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (6 PG - 10 PE - 12 PP).

El encuentro será supervisado por Abdelatif Kherradji, el juez encargado.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
PSG 63 27 20 3 4 38
2
Lens 59 28 19 2 7 27
3
Lille 50 28 15 5 8 11
14
Le Havre AC 28 28 6 10 12 -13
15
Nice 27 28 7 6 15 -22
DataFactory

 

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 30: vs Lille: 18 de abril - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Olympique de Marsella: 26 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 30: vs Angers: 18 de abril - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Metz: 26 de abril - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
Horario Nice y Le Havre AC, según país
  • Argentina: 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas

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