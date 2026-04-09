Eduardo Saragó explota sobre si Venezuela es un país futbolero: "Es una mediocridad"

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la euforia por un triunfo histórico, el técnico de Academia Puerto Cabello, Eduardo Saragó, decidió no callarse ante una de las polémicas más divisivas de los últimos días.

Tras la victoria de su equipo 2-1 ante Atlético Mineiro en el debut de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, el estratega aprovechó la zona mixta para responder a las opiniones que cuestionan si Venezuela es realmente un país futbolero.

En las últimas semanas, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde usuarios debaten la relevancia del balompié frente al béisbol o el baloncesto, una discusión que Saragó calificó de estéril y dañina para el progreso del deporte nacional.

Llamado a la unidad deportiva

Lejos de alimentar la confrontación, lanzó una reflexión contundente que busca poner fin a las comparaciones negativas entre disciplinas. El técnico fue tajante al señalar que el foco del debate está completamente equivocado.

"En vez de estar pensando en tantas estupideces, tenemos cada quien que en el lugar donde trabajemos meter hacia adelante por nuestro país. Es una mediocridad de pensamiento. Muchas veces nosotros somos los culpables de enfrascarnos en discusiones que no llevan a nada", afirmó con visible molestia.

Para el entrenador, el éxito de una disciplina no debería significar el desprestigio de otra, especialmente cuando se trata de representar a Venezuela en el plano internacional.

¿Por qué se generó la polémica?

La discusión sobre si Venezuela es un "país futbolero" se intensificó tras recientes resultados en distintas disciplinas, lo que llevó a diversos sectores a jerarquizar los deportes por su éxito o arraigo histórico.

Sin embargo, la visión de Eduardo Saragó es clara. Venezuela es un país deportivo, y la energía que se gasta en discutir cuál disciplina es superior debería invertirse en mejorar las estructuras de todas por igual.