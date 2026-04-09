Mira la increíble marca que consiguió el PSG ante el Liverpool

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En la ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-26, el París Saint-Germain no solo dio un golpe sobre la mesa ante el Liverpool, sino que lo hizo fiel a una filosofía de posesión absoluta.

El gol de Khvicha Kvaratskhelia fue la culminación de una obra colectiva que ya forma parte de los registros históricos del torneo.

Una jugada de 89 pases

La precisión del conjunto parisino alcanzó niveles quirúrgicos. Para que el georgiano pudiera enviar el balón al fondo de la red, el PSG completó una asombrosa secuencia de 89 pases previos.

Esta cifra pone de manifiesto la paciencia y la estructura táctica impuesta por Luis Enrique, donde el balón circula hasta encontrar la grieta definitiva en la defensa rival.

Esta marca es tan alta que, en lo que va de la presente temporada de la Champions, solo tres goles han tenido una elaboración más larga que la protagonizada por "Kvara" frente a los "Reds".

Luis Enrique esperaba más goles

Al finalizar el encuentro, el técnico asturiano se mostró satisfecho por el rendimiento de sus dirigidos, aunque con esa ambición característica que lo lleva a pedir siempre más.

"Jugamos un muy buen partido contra un rival de muy alto nivel. Fue muy difícil. Son muy fuertes físicamente, cambiaron su formación... Fue un partido diferente a lo que esperábamos, pero estamos acostumbrados", reconoció Luis Enrique.

El entrenador también lamentó no haber sentenciado la eliminatoria con una ventaja mayor: "Merecimos este resultado. Es una pena, porque en la segunda parte podríamos haber marcado más goles".