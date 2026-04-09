Alina Lozano confirma que se separa: “La edad pesa muchísimo”

NOTAS RELACIONADAS
La actriz colombiana, Alina Lozano, sigue siendo tendencia por su polémica relación con Jim Velásquez y recientemente generó revuelo tras publicar un video en el que, con tono serio, aseguró que había tomado la decisión de separarse.
Sus palabras no tardaron en generar opiniones compartidas entre sus seguidores, quienes asumieron que su matrimonio con el joven había llegado a su fin.
Alina Lozano habla de la diferencia de edad
La relación entre Lozano y Velásquez siempre ha estado bajo el ojo público, especialmente por la marcada diferencia de edad entre ambos, que supera los 30 años.
En el video, la actriz mencionó que “la edad pesa muchísimo”, una frase que muchos interpretaron como la confirmación de una ruptura definitiva.
Este detalle reavivó el debate en redes sobre su relación, que desde sus inicios ha sido objeto de críticas, especulaciones y también de apoyo por parte de sus seguidores.
“Lo dejé porque me estaba haciendo daño (…) es una combinación que no combinaba”, también acotó la recordada Nidia Estela de “Pedro El Escamoso”.
“Sí, el tema de la edad en ese caso pesa y pesa muchísimo, ese matrimonio entre la edad y esa parte tan diferente, pero también tan arrolladora, no funcionó”, declaró en el video publicado en su perfil de Instagram.
El giro inesperado
Cuando todo apuntaba a una separación sentimental, el desenlace del video sorprendió a todos. Lejos de referirse a su matrimonio, Lozano reveló que su “ruptura” no era con su esposo, sino con el azúcar. “Ese matrimonio entre el azúcar y Alina Lozano se acabó. La edad y el azúcar no van bien”, concluyó.
Una relación marcada por polémicas
La historia entre Alina Lozano y Jim Velásquez no es nueva en titulares. Desde su inicio en 2022, pasando por su matrimonio y varias crisis públicas, la pareja ha protagonizado múltiples episodios que han mantenido a la audiencia pendiente de cada movimiento.
Incluso han atravesado separaciones temporales y reconciliaciones, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si su relación es completamente genuina o parte de una estrategia mediática.