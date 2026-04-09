Ricardo Montaner disfrutó del cumpleaños de su nieta con popular disfraz ¡Míralo!

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Para el cantante y compositor Ricardo Montaner es importante coleccionar momentos de amor con su esposa Marlene, sus hijos y con sus nietos. El intérprete de “Bésame”, asistió con mucha felicidad a la fiesta de su nieta Índigo.

Vuelta al sol de la pequeña

La primogénita de los cantantes Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, sopló la velita número 4 de su pastel de cumpleaños en la compañía de familiares, amigos y con una hermosa temática que despertó mensajes de amor en el público.

Fue el lunes 6 de abril que la pequeñita cumplió años, por lo que sus famosos padres, no dudaron en festejarla al máximo en una fiesta donde reinaron los colores, decoración y globos, de acuerdo con la publicación compartido por Ricardo en Instagram.

Marlene y Montaner decidieron asistir a la celebración muy combinados, teniendo como inspiración la película de Disney “Aladdín”. Él portaba un gran traje de sultán, mientras su esposa optó por la clásica vestimenta azul de la princesa Jasmine.

En un video de su cuenta de Instagram, los esposos aparecen muy sonrientes y mostrando lo divertida que estuvo la celebración de Índigo, quien llegó al mundo en el 2022.

Mensaje de un abuelo orgulloso

El video fue acompañado por un mensaje de amor y de la bonita etapa que vive el intérprete de 68 años como abuelo.

“El día que tengas nietos, te vas a enterar. Índigo nos dijo que su fiesta era de disfraces, Jasmine y Aladdín aparecieron a complacer a la amada nietita. Lo que haces por los nietos, no lo hiciste por los hijos. Dios ha sido inmenso con nosotros”, escribió.

Para el artista el traje y la película es un momento muy especial, ya que en 1992 realizó el tema “Un Mundo Ideal”, junto a la cantante española Michelle.