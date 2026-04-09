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Integrante de Molotov se somete a cirugía reconstructiva producto de sus adicciones

El músico ha compartido sin filtro el proceso de lucha contra sustancias que le ocasionaron graves problemas de salud

Por

Kleimar Reina
Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 08:55 pm
Integrante de Molotov se somete a cirugía reconstructiva producto de sus adicciones
Molotov / Cortesía
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Tito Fuentes, emblemático guitarrista de Molotov se sometió a una cirugía reconstructiva en la nariz debido a sus adicciones.

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Durante una entrevista para el programa matutino “Sale el Sol”, su compañero de banda, Micky Huidobro reveló que el músico fue intervenido quirúrgicamente hace dos semanas.

Un proceso de reconstrucción

Esta intervención quirúrgica forma parte de un plan médico integral para reparar los daños que Fuentes ha enfrentado en los últimos años por el consumo de sustancias.

“Recién lo acaban de intervenir, la última vez hace dos semanas. Una de las mandas del doctor es dejarlo listo para este año”, detalló el bajista y vocalista de la agrupación.

Para los especialistas es fundamental que el músico logre una recuperación eficaz antes de que finalice el 2026, permitiéndole retomar sus actividades con normalidad tras un periodo de complicaciones médicas.

Las causas detrás de las cirugías

Tito Fuentes ha hablado sin filtro respecto a los motivos que lo llevaron al quirófano. En declaraciones recientes, el guitarrista confesó que las secuelas son producto de una “lucha histórica contra las adicciones”.

El consumo le generó lesiones severas en el tabique nasal, infecciones y un coma inducido.

 

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