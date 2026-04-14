Fallece Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes: estuvo enfermo los últimos años

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El rock latinoamericano está de luto. Felipe Staiti, guitarrista, compositor y cofundador de la icónica banda Enanitos Verdes, murió a los 64 años en Mendoza, Argentina, tras permanecer internado por complicaciones de salud.

“Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino (…) Recordaremos para siempre tu música. ¡Hasta siempre, Felipe!”, escribió Diego Gareca, secretario de Cultura mendocino.

El sonido eterno de Felipe Staiti

Felipe Staiti fue mucho más que un guitarrista, fue arquitecto de un sonido que definió a toda una generación. Fundó Enanitos Verdes en 1979 junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo, iniciando un camino que llevaría al grupo a convertirse en referente continental.

Desde sus primeros ensayos en Mendoza hasta llenar escenarios en América Latina, la banda construyó una identidad basada en melodías inolvidables y letras cercanas. Canciones como “Lamento Boliviano” o “La muralla verde” trascendieron fronteras y épocas.

De hecho, “Lamento Boliviano” superó recientemente las mil millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como uno de los mayores hitos del rock argentino.

Su batalla silenciosa

En los últimos años, Staiti enfrentó una serie de problemas de salud que marcaron su etapa final. Todo comenzó tras una infección bacteriana contraída durante una gira en 2024, que derivó en una severa deshidratación y una prolongada internación.

El músico llegó a perder peso considerable y sufrió secuelas en su capacidad vocal, lo que obligó a cancelar presentaciones internacionales. Aún así, nunca dejó de trabajar ni de proyectar nuevos lanzamientos.

Su fortaleza quedó aún más en evidencia tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, momento en el que asumió el liderazgo y la voz principal, convirtiéndose en su último miembro fundador activo.

Más allá de los números y los éxitos, Felipe Staiti deja una marca emocional imborrable. Su guitarra fue el hilo conductor de una discografía que acompañó historias de amor, desamor y juventud en toda América Latina.