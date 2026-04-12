Gaby Spanic da su primera entrevista tras impresionante cambio facial

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La actriz venezolana Gaby Spanic ofreció unas declaraciones en México, tras su intervención facial para rejuvenecer su cara y mejorar su salud.

Fue en el popular programa de entrenamiento "Hoy", que la exreina de belleza brindó detalles de su intervención.

Gaby rompió el silencio

Destacó que el encargado de realizarle el increíble procedimiento de Lifting, le encontró un montón de granulomas en su cara, ocasionados por intervenciones anteriores, que pudieron comprometer su salud.

La exparticipante del Miss Venezuela, aseveró que los encargados de los procedimientos anteriores jamás le informaron del volumen que tendría su cara, de ahí las especulaciones de la gente de que tenía exceso de bótox.

"Resulta que todo se queda en la cara, me colocaron estimuladores e hilos que se quedan. El doctor encontró todos los granulomas en la cara, el daño pudo haber sido irreversible”, comentó muy seria.

Destacó que su nueva intervención fue para reposicionar los músculos a su forma original de rostro, obteniendo un resultado increíble y de su agrado.

"Tengo buena cicatrización, para tener 20 días estoy muy feliz con lo veo”, dijo.

Resultados de la operación

En tres meses la protagonista de la exitosa novela "La Usurpadora", verá por completo el efecto de la intervención.

También dio a conocer que se sometió a una dieta estricta que la hizo rebajar 10 kilos, estando ahora más delgada y lista para seguir derrochando talento en algún proyecto televisivo.

Los conductores del programa aplaudieron lo bien que luce Gaby, en especial Galilea Montijo.