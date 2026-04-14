Club de los 50: Tres colosos del puntaje inician su camino en los Playoffs 2026

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El próximo sábado 18 de abril no es solo el inicio de la postemporada de la NBA; es el reencuentro con la historia viva de la liga. De la selecta lista de apenas ocho jugadores que han logrado registrar más de un partido de 50 puntos en la instancia de playoffs, tres figuras contemporáneas saltarán a la duela para intentar ampliar su legado en un club que comparten con leyendas de la talla de Michael Jordan y Wilt Chamberlain.

Los rostros de la hazaña

El trío que acapara las miradas este fin de semana está compuesto por anotadores de élite que han demostrado que, cuando la presión aumenta, su capacidad de encestar no tiene límites:

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers): "Spida" ya sabe lo que es entrar en trance anotador en postemporada, recordando sus épicas batallas de 2020. Ahora, liderando a los Cavs, Mitchell busca un nuevo estallido que encamine a Cleveland en la Conferencia Este.

Jamal Murray (Denver Nuggets): El canadiense es sinónimo de "Clutch". Con dos juegos de 50 puntos en su historial de playoffs, Murray llega junto a los Nuggets para demostrar que su juego crece cuando las luces brillan más fuerte.

Jayson Tatum (Boston Celtics): El referente de los Celtics no solo tiene dos juegos de 50 unidades, sino que posee el récord de más puntos en un Juego 7 (51). Tatum inicia su camino con el objetivo de llevar el estandarte de Boston hacia un nuevo anillo.

Una élite histórica

Para entender la exclusividad de este logro, basta mirar a quiénes acompañan en los libros. Michael Jordan lidera la estadística con ocho partidos de este calibre, seguido por Chamberlain (4) e Allen Iverson (3). Mitchell, Murray y Tatum forman parte de este reducido grupo que completa Jerry West y Damian Lillard.

Los Playoffs de la NBA 2026 comenzarán oficialmente este sábado 18 de abril. El fin de semana inaugural promete ser una exhibición de talento donde estos tres "francotiradores" intentarán, una vez más, romper la barrera de los 50 puntos y guiar a sus franquicias hacia la gloria.