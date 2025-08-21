MLB: Red Sox vs Yankees abren serie que puede cambiar el comodín en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves comienza una intensa e interesante serie en el Yankee Stadium entre Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York. Una de las rivalidades más importantes del beisbol de Grandes Ligas se volverán a ver las caras; esta vez pelearan por un lugar en el comodín 2025.

Red Sox vs Yankees se enfrentarán en una importante serie de 4 encuentros. Ambos están en la lucha por el comodín con los de Nueva York liderando con +2.0 de ventajas y 5 victorias seguidas; mientras que Boston tiene tres derrotas en hilo y solo tiene un débil +0.5 juegos por el comodín.

Ambos equipos llegan a esta importante serie en momentos diferentes, Yankees registra un 8-2 en los últimos 10 y Red Sox 3-7 en el mismo periodo de juegos. Sin embargo, los de Boston lideran la serie 5-1 en 2025, lo que no es un dato menor, tomando en cuenta que ambos pelean por llegar octubre.

Duelo de pitcheos en el Red Sox vs Yankees

Uno de los condimentos importantes de la serie entre Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York es el duelo de pitcheo: Lucas Giolito, Brayan Bello, Garrett Crochet, Dustin May se medirán a Luis Gil, Max Fried, Will Warren y Carlos Rodón. Duelos que puede definir la temporada de cada equipo.

Serie de 4 juegos entre Red Sox vs Yankees

Juego 1: Lucas Giolito 8-2 | 3.63 ERA vs Luis Gil 1-1 | 5.14 ERA

Juego 2: Brayan Bello 9-6 | 3.23 ERA vs Max Fried 13-5 | 3.26 ERA

Juego 3: Garrett Crochet 13-5 | 2.43 ERA vs Will Warren 7-5 | 4.25 ERA

Juego 4: Dustin May: 7-9 | 4.59 ERA vs Carlos Rodón 13-7 | 3.24 ERA

Comienza la serie con el duelo Giolito vs Gil

Ambos lanzadores llegan a este duelo en momentos diferentes de la temporada. Lucas Giolito se ha mostrado fuerte con actuaciones soberbias, demostrando estar en un gran estado de forma. Mientras que Luis Gil intenta mantener la regularidad de su segunda apertura, antes un rival exigente.

Números de Giolito vs Yankees:

- 5 juegos, 5 aperturas, 3-2, 4.85 efectividad, 26.0 entradas, 22 hits, 14 carreras limpias, 5 jonrones, 17 boletos, 34 ponches, 1.50 WHIP

Números de Gil vs Red Sox:

- 3 juegos, 3 aperturas, 1-1, 1.10 efectividad, 16.1 entradas, 11 hits, 2 carreras limpias, 1 jonrón, 8 boletos, 19 ponches, 1.16 WHIP