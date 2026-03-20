MLB: Netflix busca fans para el Opening Night 2026

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La plataforma de streaming Netflix marcará un hito histórico el próximo miércoles al transmitir su primer juego de temporada regular de las Grandes Ligas. Para celebrar el inicio de este acuerdo de tres años, la compañía ha lanzado una convocatoria global que busca integrar directamente a los aficionados en la narrativa del evento.

A través de su sitio oficial Tudum, Netflix invitó a los seguidores del beisbol a participar en las festividades del Opening Night enviando videos grabados por ellos mismos. La propuesta consiste en interpretar la emblemática canción "Take Me Out to the Ball Game", una pieza fundamental de la cultura deportiva estadounidense que ahora servirá como puente entre la televisión tradicional y el entorno digital.

Cómo participar en el debut histórico de Netflix y la MLB

El proceso de selección está diseñado para fomentar la creatividad y la diversidad de la base de seguidores del deporte. Michael Ehrlich, representante de Netflix, señaló que el objetivo es reunir un grupo heterogéneo de voces que representen el alcance global del beisbol. Las reglas de participación son flexibles: los interesados pueden filmar sus interpretaciones en solitario o con amigos, ya sea desde la comodidad de sus hogares o en campos de juego locales.

Los clips seleccionados formarán parte de un montaje especial que se emitirá durante la transmisión oficial del encuentro entre los Gigantes de San Francisco y los Yankees de Nueva York. Este video colectivo busca simbolizar el inicio de una nueva era en la difusión de los deportes profesionales, donde el usuario deja de ser un espectador pasivo.