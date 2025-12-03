NBA: Anthony Edwards aplica la Mamba Mentality de Kobe Bryant

Suscríbete a nuestros canales

Anthony Edwards es de los grandes talentos de la actualidad en la NBA. El escolta de los Minnesota Timberwolves se luce noche a noche con actuaciones superlativas. En esa linea, está emulando registros que solo se le vieron a Kobe Bryant en uno de sus primes con los Lakers.

Edwards en los últimos 6 juegos con Timberwolves ha registrado: 150+ puntos, 50+ goles de campo y 25+ tiros libres, solo en la 2da mitad y en tiempo extra. Estos solo lo logró una leyenda como Kobe Bryant y su 'Mamba Mentality' del 16 al 27 de marzo del 2007 en Los Lakers.

Más allá de los números, Anthony se consolida como líder ofensivo de Minnesota, capaz de cargar con el equipo en instancias críticas. Su rendimiento conecta simbólicamente con la tradición de grandes anotadores y proyecta a los Timberwolves como aspirantes serios en el Oeste.

La 'Mamba Mentality' no morirá con jugadores como Anthony Edwards

La Mamba Mentality, filosofía de Kobe Bryant, representa: obsesión por la excelencia, trabajo incansable y enfoque en el proceso sobre resultados. Kobe la aplicó con entrenamientos a las 4 a.m. y mentalidad asesina por el trabajo, convirtiéndose en leyenda NBA con 5 anillos.

Anthony Edwards y estrellas como Jayson Tatum o Ja Morant la mantienen viva, adoptando su competitividad feroz y preparación extrema para dominar playoffs. Esta mentalidad asegura que el legado de Kobe impulse a la nueva generación al más alto nivel NBA.

Promedios de Anthony Edwards con Minnesota Timberwolves en 2025-26

Anthony Edwards está desarrollando una temporada 2025-26 muy sólida. Minnesota Timberwolves está jugando muy fuerte y manteniéndose en lugares de postemporada; a pesar de estar empezando el campeonato, hacerlo bien siempre da beneficios al final de la campaña regular.

Promedios de Edwards en la temporada:

- 17 juegos, 49.4% tiros de campo, 41.3% en triples, 82.1% tiros libres, 4.5 rebotes, 3.9 asistencias, 0.6 bloqueos, 1.2 robos, 2.1 faltas, 2.7 perdidas, 29.8 puntos