NBA: Antetokounmpo cae lesionado y enciende las alarmas en Milwaukee

Giannis Antetokounmpo es uno de los jugadores más letales de los últimos 10 años en la NBA. Su desempeño en la temporada 2025-26 estaba siendo superlativa a un nivel de autentico MVP. Sin embargo, una lesión contra Cleveland Cavaliers mantiene en alerta la temporada de Milwaukee Bucks.

Antetokounmpo salió lesionado en el segundo cuarto de la derrota 118-106 contra los Cavs. El griego estaba siendo dominante y ganaban el encuentro hasta su salida. Un problema que preocupa a todos en el equipo: "No se veía bien, puedo decirles eso", declaró Doc rivers entrenador de Bucks.

El diagnostico de Giannis indica una distensión en la ingle izquierda, a la espera de la resonancia magnética (18 de noviembre). En teoría, se va a perder un par de semanas, dependiendo del estado de la lesión. Un golpe duro para el equipo, ya que se estaba mostrando como MVP.

¿Qué esperar de Milwaukee Bucks sin Antetokounmpo?

La baja de Giannis Antetokounmpo es un duro golpe para Milwaukee Bucks. En primer lugar porque estaba mostrando un arranque de MVP: 31.2 puntos, 62.9% en tiros de campo, 10.8 rebotes y 6.8 asistencias en 13 encuentros. Por otra parte, es indispensable ofensiva y defensivamente para su equipo.

Doc Rivers entrenador de los Bucks fue tajante sobre la lesión de Giannis: "Tenemos trabajo por hacer. Siempre hay un lado positivo… No sé cuál es. No se ve bien ahora mismo". La Lesión de Anteto, sumada a la de Kevin Porter Jr obliga a Milwaukee a reinventarse.

El equipo deberá encontrar otras vías de ejecución y Rivers ya lo anticipa: "Vamos a encontrar a alguien o algo que podamos ejecutar que dé frutos más adelante. Y ese es el tramo por el que estamos a punto de pasar. Estaremos listos".

Promedios de Giannis Antetokounmpo con Milwaukee Bucks en 2025

Giannis Antetokounmpo ha estado mostrando un nivel superlativo durante este inicio de temporada 2025-26. Sin embargo, la lesión podría amargar este comienzo y alejarlo de la cancha por un largo periodo, lo que afectaría las aspiraciones de Milwaukee Bucks para la campaña.

Promedio de Antetokounmpo en 2025:

- 13 juegos, 31.8 minutos, 62.9 % tiros de campo, 50.0 % en triples, 63.6 % en tiros libres, 10.8 rebotes, 6.8 asistencias, 1.2 bloqueos, 0.9 robos, 2.6 faltas, 3.5 perdidas, 31.2 puntos