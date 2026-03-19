Power Arepa: Yunta criolla no deja para nadie y consiguen doblete ganador en este hipódromo en Estados Unidos

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Este miércoles se desarrolló la primera reunión de la semana en el hipódromo de Oldsmar, Florida, con la disputa de nueve carreras sin stakes programados, en la que los jinetes y entrenadores venezolanos destacaron con sendas victorias.

Venezolanos siguen con el control en Tampa Bay Downs

Tampa Bay Downs se ha convertido en territorio venezolano en el que los nativos criollos han tomado el control de las carreras de manera productiva y gananciosa Un monopolio se ha convertido en las hazañas de los connacionales en el circuito que está en su centenaria edición.

El talento, la capacidad y el profesionalismo han prevalecido en esta nueva temporada. Durante la jornada del miércoles, la yunta venezolana de Samuel Marín y Juan Carlos Ávila se combinó para ganar dos carreras. Dupla que pocas veces observamos. En esta ocasión, los líderes del actual meeting visitaron el parque de vencedores.

Victorias al poder

La primera victoria para la dupla criolla llegó en la sexta carrera de la programación. Esta prueba se corrió por un claiming de $26,500 en distancia de 1,400 metros en pista de arena con el ejemplar Charlie’s Beauty, que agenció crono de 1:23.91 y devolvió en la taquilla $4.40 a ganador.

Luego en la octava visitaron el círculo de ganadores con el ejemplar Norwegian Wood, una potra de tres años que se adjudicó un Maiden Claiming por $23,000 en recorrido de 1,200 metros con registro final de 1:12.12, con un pago en la taquilla de $4.20 a ganador.

Samuel Marín, líder de los jinetes en el circuito de Tampa Bay Downs con 105 victorias, y Juan Carlos Ávila, quien comanda el standing de los entrenadores en este óvalo con32 triunfos, regresan este viernes con más presentaciones en la búsqueda de los títulos correspondientes. Marín, lleva nueve montas y Ávila, presenta dos.