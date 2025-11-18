Pedigrí de lujo: Hija de padrillo de más de 170 mil dólares se estrena en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Poco a poco, la caballada del principal óvalo del país sigue en aumento, lo que indica que pronto se podrá considerar una doble programación de carreras. Para la reunión número 45, ocho nuevos purasangres, entre nacionales e importados, se darán cita en la arena de Coche para exhibir todo su potencial.

El programa de la tarde arranca a la 1:00 p.m. con la primera carrera. En la nómina inicial de siete potrancas de dos años (nacionales e importadas, debutantes o no ganadoras), destaca la presencia de cinco yeguas que debutan.

Precisamente, uno de los entrenadores que pelea la estadística del tercer y último meeting muy cerca de los actuales punteros es Carlos Luis Uzcátegui. Para esta semana, Uzcátegui sacó la flota con hasta diez ejemplares inscritos.

Debuta una Hija del Padrillo Audible: La Rinconada Reunión 45

Con el número tres en la gualdrapa se presenta la importada Bartolina (USA), una hija del semental Audible en Sudden Fame por Congrats.

Es relevante destacar el costo inicial de Audible en subasta: fue vendido a los dos años por $500.000 y luego, como yearling, su valor de venta fue de $175.000. Su campaña pistera mostró solidez, con un récord de cinco triunfos en 10 actuaciones.

La madre, Sudden Fame, participó solo en siete ocasiones, en las cuales logró acumular dos victorias. El abuelo materno, Congrats, tuvo una extensa campaña de 26 actuaciones con siete triunfos, para una producción superior a los $900.000.

Bartolina (USA), que defiende los colores del Stud “Yellowstone”, será guiada por el jinete Oliver Medina y soportará un hándicap de 54 kilogramos.

Ejercicios Previos: Bartolina (Usa) La Rinconada Potra

Nov 07 F. Puello E/S 15,2 29,2 42,2 55,2 (800) 68,2 2P 81,3 4P 96,2/ contenida y con buena acción con potro/ remate de 13.

Nov 14 F. Puello E/S 13,4 26,1 38,2 50,4 (800) 64,2/80,2// veloz y muy bien +10 cuerpos de Coco Chanel/ con remate de 12,2. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.