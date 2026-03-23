La huella eterna de un campeón: El impacto de Bernardini a 23 años de su origen

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Se cumplen hoy veintitrés años del nacimiento de una leyenda que transformó la hípica moderna. Bernardini, el imponente hijo de A.P. Indy y la matrona Cara Rafaela, no solo dominó las pistas de Estados Unidos con una elegancia gélida, sino que consolidó un imperio genético que aún hoy dicta el ritmo de los pedigríes en Norteamérica.

Bajo la seda de la cuadra Darley, propiedad del jeque Mohammed bin Rashid al Maktoum, este purasangre construyó una campaña que la historia recuerda por su contundencia. Con un registro de seis victorias en ocho salidas y premios que superaron los 3 millones de dólares, Bernardini se alzó como el campeón indiscutible de los tres años en 2006, un título que validó tras conquistar las gemas más preciadas del calendario hípico.

Un ascenso meteórico hacia la gloria: Caballo Estados Unidos

El camino al estrellato fue abrupto. Tras un debut discreto en Gulfstream Park, una infección pulmonar puso en pausa su trayectoria. No obstante, su regreso fue una declaración de intenciones: un triunfo por casi ocho cuerpos en una milla que dejó atónitos a los cronometristas. Thomas Albertrani, su entrenador, comprendió de inmediato que tenía ante sí a un ejemplar fuera de lo común.

Tras una victoria sin apremios en el Withers Stakes (G3), el potro encaró el Preakness Stakes. Aquella tarde de mayo en Pimlico quedó grabada en la memoria colectiva por la tragedia de Barbaro, pero en lo deportivo, Bernardini ejecutó una exhibición de poder. Cruzó la meta con cinco cuerpos de ventaja y un tiempo de 1:54.65, marca que lo situó en el olimpo de los ganadores clásicos.

El dominio absoluto del verano

Con la madurez de un veterano, el nieto de Quiet American evitó el desgaste del Belmont Stakes para concentrarse en la temporada estival de Saratoga. Los resultados ratificaron la estrategia del jeque Mohammed:

Jim Dandy Stakes: Un paseo de diez cuerpos sobre Minister's Bid.

Travers Stakes (G1): Una demolición por siete cuerpos frente a Bluegrass Cat, ante la mirada de una multitud que ya lo consideraba invencible.

Jockey Club Gold Cup (G1): Un triunfo frente a los mayores donde alcanzó una cifra Beyer de 117, uno de los registros más altos de la década.

Su única derrota en plenitud ocurrió en la Breeders' Cup Classic, donde tras una lucha feroz en la recta final, cedió ante el empuje del excepcional Invasor. Aquel segundo lugar fue el cierre de una campaña que le otorgó el Premio Eclipse por unanimidad.

El arquitecto de la cría moderna

Si su paso por la pista fue brillante, su rol en la reproducción resultó trascendental. Bernardini se retiró a los potreros de Darley para convertirse en el padre de 89 ganadores clásicos (Stakes winners). Su influencia se extendió de manera global, pero su impacto más profundo reside hoy en su rol como abuelo materno.

Las hijas de Bernardini son, actualmente, de las yeguas más codiciadas en las subastas de Keeneland y Fasig-Tipton. Su capacidad para transmitir resistencia y esa zancada característica de la línea de Seattle Slew asegura que el nombre del campeón de 2006 permanezca vigente en los programas de carreras por muchas décadas más.