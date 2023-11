¡Exclusiva! Junior Alvarado habla para Meridiano sobre sus victorias en las Breeders' Cup 2023

Junior Alvarado es uno de los jockeys venezolanos con campaña en Estados Unidos que brilla con luz propia. El nativo del estado Lara logró otra marca personal el pasado fin de semana en el hipódromo de Santa Anita en California, al ganar dos competencias en las pruebas que conformaron las Breeders’ Cup.

En conversación exclusiva para Meridiano, el fusta criollo que posee 2.076 triunfos en los óvalos de Estados Unidos, habla sobre la experiencia vivida con la dosañera invicta Just F Y I en la Breeders’ Cup Juvenile Fillies (G1) y con el campeón Cody’s Wish en la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1), ambos entrenados por William “Bill” Mott.

“Lo que más me temía era el puesto de partida con la potra que era muy incómodo. Bill Mott me dijo que no le exigiera de más a la yegua, pero vi que tenía ganas de correr. Salí con buena intención y a pesar de que estuve cerca de Tamara, siempre sentí que la tenía dominada. Ella gana por el talento que tiene. Es una yegua que parece de cuatro o cinco años porque físicamente es grande, pero está bien centrada y a pesar del desarrollo que todavía le falta, tiene mucho talento”, comenta Alvarado sobre Just F Y I, la hija del triplecoronado Justify que se corona como la mejor dosañera en arena de Estados Unidos, después de esa soberbia victoria al destronar a la favorita Tamara.

La historia con Cody's Wish

El capítulo de Junior Alvarado con Cody’s Wish merece un libro. Lo montó en sus últimas ocho actuaciones y su balance con el fue de siete primeros y un tercero. Este sábado hizo su última actuación en la Dirt Mile (G1), prueba en la cual conquistó por segundo año consecutivo esa carrera. El final cerrado que protagonizó sobre Cody’s Wish con National Treasure, montado por Flavien Prat, originó un reclamo que mantuvo en suspenso a la afición hípica.

El toma y dame de Junior Alvarado con Flavien Prat. Foto: AP-Mark J. Terrill

“Cuando voy a alcanzar la punta, siento que el caballo va a pasar de viaje, pero en un momento el se queda un poco y en eso Prat sube con National Treasure y el caballo mío busca es pelear con el otro. Le dejé las riendas un poquito adelante para hacerle saber y le decía que ya vamos a llegar y sacó su clase” apunta el barquisimetano sobre Cody’s Wish, descendiente de Curlin.

Sobre el careo con Prat en la recta final, Junior Alvarado fue prudente y no cayó en la trampa: “Tuve una chispa que se me encendió y me dijo que me quedara tranquilo. Lo que hacía Prat de cargarse hacia mi lado influyó mucho en la decisión de los comisarios. Si me equivocaba, la historia era otra”, declara sobre el reclamo que duró casi ocho minutos.

Con respecto a la noticia de la muerte del joven Cody Dorman, que sirvió de inspiración para que Cody’s Wish llevara su nombre, Junior Alvarado publicó un mensaje de condolencia en su cuenta de la red social X y aparte, a través del hilo telefónico comenta que “es algo que se cuenta y no se cree. Realmente Cody’s Wish se quedaba tranquilo con el niño, porque era un caballo que tenían que llevarlo entre dos y tres personas, para atenderlo en la cuadra era un problema por lo fuerte del carácter, pero era increíble como se comportaba con Cody. Lamento mucho lo que ocurrío”, manifiesta.

“Lo que hago es por mis hijos y mi familia, mi esposa, mis padres, ellos siempre están allí en todo momento. Estas victorias son dedicadas a ellos y me enorgullece ganar estas carreras internacionales en representación de mi país Venezuela”, finaliza el jockey, que esta temporada coronó varias victorias de grado 1 en Estados Unidos.