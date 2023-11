Experimentado jinete venezolano hará su debut este sábado en Estados Unidos

La quinta carrera es para el lote de potrillos de dos años a realizarse este próximo sábado 11 de noviembre en el hipódromo Gulfstream Park, Hallandale Beach, Florida, EEUU, en distancia de 1.400 metros, con una nómina de 10 inscritos.

En esta competencia hará su debut el jinete venezolano José Martín Toro, el cual, monta al ejemplar Improptude (Khozan-Tizlot), presentado por el también criollo Antonio Sano, para los colores del Stud Fly With Me and Bobo, Tami.

El látigo nativo de la ciudad de Cabimas, estado Zulia y conocido como “Torito”, obtuvo un total de 630 triunfos en los hipódromos de Venezuela (Municipal de Quibor, La Limpia, La Rinconada, Santa Rita y Valencia).

Video: Cortesía de Anecdotas Hipicas Venezolanas