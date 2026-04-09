El polémico comentarista hípico que inicia una nueva etapa en televisión esta semana

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El hipismo se sustenta no solo en el desempeño de los actores directos de la industria, sino también en la labor fundamental de los medios de comunicación. Históricamente, la televisión y la radio han avanzado al mismo ritmo que el galope de los caballos, para brindar un aporte incalculable a la difusión del deporte.

Existen figuras que, más allá de su prolífica trayectoria, son pilares en las jornadas de carreras. Los narradores, con su voz, transmiten la emoción y el detalle necesario para describir cada competencia; mientras que los comentaristas aportan aquellos matices imperceptibles que resultan relevantes, tanto para el apostador como para resaltar el desempeño técnico de jinetes y ejemplares.

El experimentado comentarista con nuevo hogar

La transmisión de las carreras de la New York Racing Association (NYRA), emitida por Fox Sports 1 bajo el nombre de “America’s Day at the Races”, suma ahora a su elenco un rostro reconocido que ha difundido el deporte hípico en los Estados Unidos por más de dos décadas.

Todd Schrupp, el reputado comentarista que formó parte desde 1999 de la cadena TVG (posteriormente convertida en FanDuel TV), se integra oficialmente al grupo de talentos de NYRA. Su incorporación a las carreras neoyorquinas se produce en un momento crítico para la industria, que aún procesa el impacto del anuncio del cese de transmisiones de FanDuel TV para 2027, lo que dejará al hipismo sin su cobertura global 24/7.

En un movimiento inesperado, y tras 27 años como figura central de TVG-FanDuel TV, Schrupp anunció en febrero su renuncia a la cadena. Poco más de un mes después de su salida, la empresa comunicó a sus empleados la decisión de no continuar al aire, lo que muchos han interpretado como una movida inteligente y anticipada por parte de Schrupp ante el inminente cierre.

Nativo de Edina, Minnesota, Schrupp se ha consolidado como uno de los analistas más influyentes del país con un estilo único y polémico. Ahora, en este nuevo capítulo frente a las cámaras, se prepara para un hito histórico el próximo mes de septiembre: la esperada reinauguración de Belmont Park.