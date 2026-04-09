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Efecto dominó: El histórico cambio de horario en Kentucky que causa cambios en Santa Anita

El óvalo de Arcadia tendrá a inicios de mayo sus respectivas carteleras correspondientes al Hollywood Meet

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David García V.
Jueves, 09 de abril de 2026 a las 03:53 pm
Efecto dominó: El histórico cambio de horario en Kentucky que causa cambios en Santa Anita
Foto: Santa Anita Park
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El viernes 1 de mayo, el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, llevará a cabo su tradicional cartelera como parte del "Hollywood Meet", temporada que iniciará el próximo 19 de abril y se extenderá hasta el 16 de junio.

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Ese mismo día, en la pista de Churchill Downs, se disputará la edición 152 del Kentucky Oaks (G1) con una novedad significativa: la carrera se celebrará a las 8:40 p.m. (ET). Este cambio implica que, para los efectos de la costa oeste, la prueba se integrará plenamente dentro del horario operativo de Santa Anita, lo que ha llevado a las autoridades del recinto californiano a tomar una decisión estratégica.

Santa Anita y las Kentucky Oaks: Sincronía total en 2026

De acuerdo con la información publicada por el medio Thoroughbred Daily News, Santa Anita ha reprogramado el inicio de su jornada para ese viernes 1 de mayo. La primera carrera se largará a las 3:15 p.m. (Hora del Pacífico), equivalente a las 6:15 p.m. (Hora del Este).

Bajo este esquema, el Kentucky Oaks (G1) se correrá a las 5:40 p.m. para el público en California. Esto permitirá al hipódromo celebrar su programación local con luz natural, dado que la puesta del sol está prevista para las 7:37 p.m. (PT), mientras integra el gran evento de Kentucky en su oferta del día.

Al situar las Kentucky Oaks dentro de su bloque de competencias, Santa Anita Park busca ofrecer a los apostadores y visitantes la experiencia completa de disfrutar, vía simulcast, la denominada "Carrera de los Lirios" y participar activamente con sus jugadas.

“El Kentucky Oaks está probando algo diferente este año con la retransmisión de las carreras en horario estelar (Prime Time) a través de NBC. Este cambio nos brinda la oportunidad de coordinar nuestros programas de carreras de manera eficiente”, declaró Nate Newby, gerente general de Santa Anita Park.

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