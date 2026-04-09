Mundial 2026

Selección de Japón presenta con este estilo su camiseta para el Mundial 2026

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Meridiano

Jueves, 09 de abril de 2026 a las 04:15 pm
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La selección nacional de Japón reveló su indumentaria para la Copa del Mundo 2026 (Estados Unidos, México, Canadá) a través de una innovadora colaboración con Adidas, que fusiona el fútbol con la icónica estética del anime. En un video de 30 segundos, el combinado nacional presentó su nuevo uniforme mediante un "opening" animado al más puro estilo de series legendarias como Supercampeones.

El video cuenta con un apartado sonoro de lujo: la canción "Kira" (que significa "ropa hermosa"), interpretada por la reconocida cantante ADO y compuesta por Tatsuya Kitani, ambos figuras clave de la cultura pop japonesa actual.

 

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