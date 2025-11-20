Atención: Todo lo que debes saber sobre el ajuste clave de la línea de Gaceta Hípica para buscar victoria en el 5y6 de la R45

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada presenta la cuadragésima quinta reunión, este domingo 23 de noviembre y en esta ocasión se tendrá una programación de 12 competencias con dos clásicos: Burlesco y Aviación Militar Bolivariana, ambas en Grado II y en distancia de 1.800 metros.

La Rinconada: Línea Gaceta Hípica 5y6 Nacional Datos Hípicos

Dentro de la cartelera dominical se inicia el 5y6 Nacional con la séptima carrera, primera válida, para caballos nacionales e importados de tres y cuatro años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros, con una nómina de 12 participantes más un premio especial adicional de 26.000 dólares.

El importado Silk Eyes (ARG) (número 6) es uno de los participantes inscritos para esta válida, con la monta por primera vez del aprendiz Oliver Medina y presentado por Fernando Parilli Araujo para el Stud Transformers-Marco Antonio, al mismo tiempo se perfila como el primer favorito y la línea para Gaceta Hípica. Asimismo, estrena el implemento Gríngola (+Gr).

Su última actuación en la arena caraqueña fue el pasado 26 de octubre, pues fue capaz de llegar segundo a 1 cuerpo del ganador Martinlouis para el recorrido de 1.400 metros.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 19 de noviembre, el zaino argentino ajustó 27,4 para 400 metros, en pelo, salió contenido, informado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares