¡No se aguantó nada! Entrenador reacciona de forma violenta contra un jugador del Bayern Múnich (+Video)

El entrenador del Union Berlin, Nenad Bjelić, fue el protagonista de un lamentable incidente durante el partido de la Bundesliga contra el Bayern Múnich, disputado en el Allianz Arena la noche del miércoles. Bjelić tuvo un fuerte altercado con el jugador Leroy Sané, tocándole la cara en dos ocasiones, lo que resultó en su expulsión del partido.

El árbitro principal del encuentro, Frank Willenborg, mostró la tarjeta roja al entrenador croata en el minuto 74 del partido, después de que Bjelić alejara un balón que Sané se dirigía a recoger. Ambos intercambiaron palabras y Bjelić le propinó un manotazo al jugador del Bayern, lo que resultó en su expulsión y una tarjeta amarilla para Sané.

Una vez terminado el encuentro, Bjelica explotó y se defendió ante los medios: "Estoy en mi zona y quiero darle el balón. Me empujó, así que por supuesto reaccioné. Solo me disculparé ante mi equipo. No lo voy a tolerar. Vino a provocarme. No hay nada que añadir", expresó.

Sané, por su parte, tuvo unas palabras para el diario aleman Bild y, de forma más relajada, explicó que "en realidad solo quiero recuperar el balón rápidamente para iniciar el siguiente ataque. Luego se puso un poco salvaje y me agarró la cara".

Nenad Bjelić asumió el cargo de entrenador del Union Berlin el pasado mes de noviembre, y ahora enfrenta una sanción de 3 partidos y una multa de 25.000 euros por el incidente con Leroy Sané. El Union Berlin lucha por evitar los últimos puestos de la Bundesliga, y Bjelić busca recuperar al equipo. Sin embargo, este incidente podría tener repercusiones para él y su equipo en el futuro.

Bayern Múnich por su parte, recortó distancias con el líder de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen, que sigue cómodo en la cima del campeonato alemán, a 4 puntos de distancia de los bávaros. Unión Berlín está en la 15a posición, a 3 puntos de los puestos de descenso.