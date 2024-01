La increíble reacción de Messi con un fanático que se cruzó en un semáforo (+Video)

Todo lo que lleve el nombre de Lionel Messi es casi el camino seguro a la viralización. Y es que donde está el argentino siempre pasan cosas. Lo último de 'La Pulga', que causó furor en las redes sociales, fue un vídeo en el que se le ve atendiendo a un fanático en pleno semáforo, con una reacción muy sorpresiva.

El campeón del mundo se encontraba detenido esperando el cambio a la luz verde, cuando un seguidor se estacionó a su lado y se percató de su presencia. De inmediato le pidió al capitán de la Albiceleste que le firmara una camiseta para su hijo, algo que Messi no dudó, pese al contexto y la premura de estar en plena vía.

Un Lionel de forma expresa pudo cumplirle el deseo al fanático, que no paraba de expresarle su agradecimiento por el gesto. "Por favor, Leo. Sos lo más grande que hay en el mundo. Te amo, Leo. Le acabas de cumplir el sueño a mis hijos, no lo puedo creer. No tenés ni idea de lo que acabas de hacer. Gracias, gracias y gracias. Te amo", dijo el seguidor.

El argentino está en plena preparación de la campaña con su Inter de Miami, quienes han venido cumpliendo algunos compromisos en esa 'mini' pretemporada que han organizado, aún sin conocer la victoria. El primer duelo los enfrentó a la selección de El Salvador, el suelo salvadoreño, con un marcador igualado (0-0), posteriormente, jugaron contra el FC Dallas, con derrota 0-1.

Ahora, en el cronograma, tienen previsto viajar a tierras árabes a disputar acción contra colosos de esa zona del mundo. Primero, tienen que pasar por Kingdom Arena de Arabia Saudita, el 29 de enero, para medirse contra el Al Hilal de Neymar, sin la presencia del brasilero por lesión, y luego -en el mismo estadio- al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, el 1 de febrero, con el atenuante de la duda sobre el portugués que atraviesa molestias físicas.