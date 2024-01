¡Surrealista! Así fue la peculiar presentación de la nueva equipación del Inter Miami de Lionel Messi (+Video)

En medio de su gira de pretemporada, el Inter Miami realizó una atípica y lujosa presentación de su camiseta de visitante para la temporada 2024 de la Major League Soccer (MLS). El evento fue realizado en el nuevo crucero de la reconocida industria “Royal Caribbean”, quienes serán los patrocinadores principales de las “Garzas” para la venidera temporada de la máxima división del fútbol estadounidense.

Los dirigidos por Gerardo “Tata” Martino fueron la atracción principal en la presentación de una de su nueva indumentaria para la próxima campaña; sin embargo, fue Lionel Messi quien se robó toda la atención, puesto que el astro argentino fue el indicado para dar un discurso en el que bautizó el nuevo barco de Royal Caribbean, el cual es el más grande hasta la fecha.

“Antes que nada me gustaría agradecer a todo el grupo de Royal Caribeen por darme este privilegio”, comenzó su relato el campeón del mundo en Qatar 2022. “Es un gran honor para mí. Sé lo que significa este barco para la ciudad de Miami y para el mundo entero. Así que, sin más, nombro a este barco ‘Icon of the seas’. Dios bendiga a todos los que naveguen en él”, concluyó el 10.

Asimismo, el capitán de la selección argentina, tras ser aplaudido por su anuncio, colocó la pelota oficial de la MLS sobre el atril donde brindó su discurso. Este gesto activó un sistema que hizo que una botella de champagne golpeara el crucero para realizar el habitual bautizo. Además del bautizo, el evento contó con la presencia de una banda musical en vivo, una comparsa de carnaval y un show acuático.

Continúa la travesía del Inter Miami

Luego del pequeño inciso en la pretemporada del Inter Miami para presentar su nueva equipación, el combinado del sur de Florida emprenderá camino rumbo al Medio Oriente, donde disputará dos partidos en la ciudad de Riad, capital de Arabia Suadí. El 29 de enero jugará contra Al Hilal, actual líder indiscutido de la Saudí Pro League, en el Kingdom Arena Stadium. Solo unos días después, el 1 de febrero, se enfrentará al Al Nassr de Cristiano Ronaldo, quien se encuentra lesionado.

Vale destacar que el 21 se estrenará en la Major League Soccer frente al Real Salt Lake también con condición de local y el 25 volarán a Los Ángeles para chocar con el Galaxy por la segunda jornada antes de recibir el Clásico del Sol el 2 de marzo frente al Orlando City.