¡No se decide! Estas son las ofertas que maneja Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, el talentoso delantero francés, se encuentra en medio de una encrucijada crucial en su carrera futbolística. Con su contrato con el Paris Saint-Germain llegando a su fin al final de la temporada, Mbappé ha recibido una tentadora oferta del Real Madrid para unirse al club como agente libre en el próximo verano. Sin embargo, el PSG no se ha quedado atrás y también ha presentado una oferta de renovación para retener al jugador en sus filas.

Esta situación ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro de Mbappé, Información de ESPN, asegura que aún no ha tomado una decisión definitiva. El Real Madrid, ansioso por asegurar los servicios de Mbappé, ha solicitado al jugador una respuesta inminente para poder planificar la temporada 2024-2025. No obstante, otras fuentes indican que Mbappé no se siente presionado por una fecha límite y está tomando su tiempo para evaluar todas las opciones disponibles.

El interés del Real Madrid en Mbappé no es nuevo. El club ha intentado ficharlo en el pasado, y aunque la oferta actual parece ser menor que las anteriores, se espera que convierta a Mbappé en el jugador mejor pagado del equipo blanco, con un contrato de 70 millones de euros por temporada. Esta situación ha generado cierta controversia en torno a la estructura salarial del club, ya que se busca evitar una gran disparidad con otros jugadores destacados como Vinícius Júnior y Jude Bellingham.

En cuanto a los números, se informa que Vinícius y Bellingham ganan alrededor de 10.5 millones de euros netos por temporada, mientras que el salario de Mbappé en el PSG asciende a 37 millones de euros por temporada. El PSG, por su parte, ha presentado una oferta de renovación manteniendo esta misma cantidad salarial pero mejorando su prima de bonos.

Además del Real Madrid, el Liverpool también ha mostrado interés en Mbappé, lo que agrega un elemento adicional a la compleja situación contractual del jugador. A pesar de las especulaciones y las opiniones optimistas de algunas fuentes cercanas al Real Madrid, es importante recordar que en el pasado Mbappé optó por continuar su carrera en el PSG, a pesar del interés previo del club blanco.

En esta ocasión, las negociaciones están siendo lideradas por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien ha mantenido un contacto constante con Mbappé a pesar de la decepción experimentada en el pasado. La novela de nunca acabar con la incertidumbre sobre el futuro de Mbappé sigue siendo el gran tema de debate este mercado de transferencias, con el contrato del francés a punto de terminar y nada definido, se espera que pronto este tome una decisión y ponga fin a las especulaciones.