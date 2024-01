¡Última Hora! Kylian Mbappé toma una decisión sobre su continuidad en el PSG (+Detalles)

Luego de varias temporadas de incertidumbre y de rumores sobre su futuro, Kylian Mbappé habría tomado la decisión finalmente de abandonar el PSG al final de temporada.

Según información divulgada por el medio alemán Bild, el atacante francés habría tomado la decisión de jugar con el Real Madrid la próxima campaña. El portal Footmercato de Francia también confirma esta información.

El medio germano se apoya en la reciente entrevista que Mbappé concedió a la revista GQ. “En algún momento me tocará dejar mi club. No tengo miedo de estos cambios. Sólo pienso en continuar mi carrera y seguir mi propio camino”, comentó el jugador, que en principio ya tendría un acuerdo con Nasser Al Khelaïfi para que su salida no le cueste dinero al PSG.

Según el citado medio, Mbappé está dispuesto a reducir su salario para fichar por el Madrid y habría exigido una cifra cercana a los 70 millones de euros. En todo caso, sería un monto que desestabilizaría la escala salarial de la plantilla blanca, una de las líneas rojas de la gestión de Florentino Pérez. El Madrid le ofrece 35 kilos por campaña.

En el equipo merengue esperan por Kylian para terminar de finiquitar una operación que desde ya se vislumbra como la más importante del próximo Mercado de Verano.