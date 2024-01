Antoine Griezmann y su guiño para este jugador de la Vinotinto

En esta última instancia de la Copa del Rey, la Real Sociedad contó con presencia de un futbolista criollo, quién inicio como titular con primer equipo del conjunto donostiarra en el partido que los de Anoeta ganaron frente al Celta 2-1 y se instalaron en las Semifinales del torneo; se trata de Jon Aramburu, lateral derecho salido del Deportivo La Guaira en el FUTVE.

Aramburu, que es una de las grandes ausencias de la Vinotinto en el torneo Preolímpico, ha sido una de las revelaciones del cuadro dirigido por Imanol Alguacil, habiendo sido titular en los dos últimos compromiso ante Celta de Vigo, uno por liga y el otro por Copa. Precisamente en este último, disputaría por primera vez los 90 minutos del compromiso, demostrando al confianza que el técnico vasco tiene sobre el joven lateral venezolano.

En una entrevista después de que la "Real" se clasificara para las semifinales de la copa, Aramburu expresó su alegría por el momento que está experimentando con el equipo español. Dijo que era la primera vez que vivía algo así y que sentía que merecían ganar el partido, a pesar de que fue un enfrentamiento difícil. Agradeció al entrenador y a sus compañeros por la confianza que le han dado y por transmitirle tranquilidad, lo que le ha hecho sentir muy respaldado.

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se ha volcado en elogios para el joven venezolano asegurando será un jugador importante para el equipo porque es de los que se deja la piel. "Necesitamos gente como él", expresó.

En redes sociales, la sorpresiva "incursión" de Aramburu ha hecho que aficionados del club volteen a apoyar a quien está llamado a ocupar el carril de la Vinotinto en los próximos años. Uno de los "aficionados" que se hizo notar, fue el jugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, quién posteó un mensaje demostrando el afecto que tiene por el lateral.

No es la primera vez que el francés, campeón del mundo ha tenido varios gestos similares con Aramburu, esto se debe a que ambos forman para de la misma agencia de representación: By & For, una agencia que preside Maud Griezmann, hermana del actual jugador del Atlético de Madrid. En noviembre, cuando Jon debutó y tuvo sus primeros minutos con el equipo, Griezmann también publicó una foto aplaudiendo al jugador en sus historitas de instagram.