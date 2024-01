Entrenador de la Real Sociedad se deshace en elogios por este jugador Vinotinto (+Video)

Sin dudas, este inicio de año para el joven lateral, Jon Aramburu, es el mejor de su carrera deportiva, consiguiendo ser pieza clave en la defensa de la Real Sociedad tras las múltiples lesiones por lesión.

Una situación que el Vinotinto no desaprovechó, siendo titular en los últimos dos encuentros del conjunto "Txuri-urdin" (ante el Celta de Vigo en la Liga EA Sports y la Copa del Rey) y mostrando un gran nivel en los minutos disputados.

Su buen rendimiento, ha impresionado a todo el cuerpo técnico comandado por Imanol Alguacil, quien llenó de elogios al jugador venezolano tras sus recientes actuaciones, "En cuanto lo vi dije ‘a este le quiero entrenando con nosotros todos los días’ porque es de los que se deja la piel. Necesitamos gente como él”.

Por otro lado, Aramburu habló en una entrevista posterior a la clasificación de la "Real" a las semifinales de la copa y no ocultó su felicidad por el momento que está viviendo con el conjunto español, "Es la primera vez que estoy viviendo esto y creo que merecimos ganar el partido, fue un duelo muy duro. El míster y los compañeros me han dado la confianza, siempre me han transmitido tranquilidad, por lo que, me he sentido muy respaldado ".

Cabe destacar, que el futbolista criollo acumula 17 compromisos en la actual temporada (cuatro con el primer equipo y trece con las inferiores vascas), demostrando ser una pieza importante para la Real Sociedad.